Basket, serie A2: Torino in casa perde contro il Verona 88-96

TORINO – Prima partita e prima sconfitta stagionale per la La Reale Mutua Torino: il Verona vince 96-88. Nel match di oggi, domenica 29 settembre, i torinesi hanno lottato, ma non abbastanza contro la Tezenis, che tra l’altro aveva anche lo svantaggio di giocare fuori casa. I padroni di casa hanno segnato meno punti degli ospiti nei primi tre quarti di gara, per poi accelerare all’ultimo con un +4 nel confronto diretto, anche se non è bastato.

La prossima partita della Reale Mutua Torino sarà il 2 ottobre alle 20,45 contro la Libertas Livorno.

Tabellino della gara di oggi:

Reale Mutua Torino: Josh Ajayi 33 (6/7, 3/4), Kevion Taylor 18 (6/6, 1/6), Giovanni Severini 11 (3/5, 1/3), Matteo Montano 8 (0/0, 2/7), Matteo Schina 7 (1/1, 1/3), Fadilou Seck 6 (2/2, 0/0), Aristide Landi 3 (0/1, 1/3), Matteo Ghirlanda 2 (1/1, 0/0), Maximilian Ladurner 0 (0/1, 0/0), Antonio Gallo 0 (0/1, 0/0), Giorgio Garuzzo 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 23 / 28 – Rimbalzi: 23 5 + 18 (Kevion Taylor 5) – Assist: 16 (Matteo Schina 7)

Tezenis Verona: Jacob Pullen 19 (1/7, 5/10), Ethan Esposito 17 (4/5, 3/6), Lorenzo Penna 16 (3/6, 2/3), Liam Udom 12 (1/2, 3/4), Jalen Cannon 10 (4/7, 0/0), Mattia Palumbo 9 (1/3, 1/1), Leonardo Faggian 7 (0/1, 2/5), Vittorio Bartoli 6 (3/3, 0/0), Giulio Gazzotti 0 (0/1, 0/0), Theo Airhienbuwa 0 (0/0, 0/0), Mouhammed falilou Mbacke 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 14 / 17 – Rimbalzi: 28 11 + 17 (Lorenzo Penna 6) – Assist: 17 (Lorenzo Penna 4)

