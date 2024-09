Oggi in 5 città piemontesi sindaci e consiglieri comunali votano per l’elezione dei rappresentanti della Provincia

PIEMONTE – Oggi (domenica 29 settembre) è l’election day per gli organi della Provincia in diverse zone del Piemonte. Non in tutte, però, gli amministratori comunali eleggeranno la stessa cosa.

Eleggerà sia il presidente e che il Consiglio della Provincia solo Alessandria; mentre a Biella, Novara, Verbano-Cusio-Ossola e Cuneo si voterà solo per i membri del Consiglio provinciale.

Voteranno solo gli amministratori locali, ovvero i sindaci e i consiglieri dei Comuni. Non saranno tutti uguali: secondo la legge che regola questo tipo di elezione (la 56/2014, detta “legge Delrio”) ogni voto “viene ponderato sulla base di un indice determinato in relazione alla popolazione complessiva della fascia demografica del comune di cui è sindaco o consigliere”. I dettagli del calcolo sono indicati qui.

