Torino Crime Festival 2024: l’inganno e la verità al centro della nona edizione

TORINO – Dal 2 al 5 ottobre 2024, il Torino Crime Festival torna con la sua nona edizione, un evento che promette di attirare appassionati di crimine e narrativa investigativa al Circolo dei Lettori e in varie sedi della città. Quest’anno, il festival esplorerà un tema di grande rilevanza: il potere della manipolazione, un fenomeno pervasivo che influenza profondamente pensieri e comportamenti, non solo a livello individuale ma anche sociale e politico.

Un tema di cruciale importanza

La manipolazione si manifesta in molti aspetti della vita quotidiana, dalle relazioni personali ai media, creando strutture di potere difficili da discernere. Il festival si propone di analizzare questi meccanismi, sensibilizzando il pubblico sui loro effetti negativi e promuovendo un dibattito critico su come riconoscerli e contrastarli. Attraverso un programma ricco di conferenze, dibattiti e workshop, esperti di diverse discipline offriranno una panoramica completa sul tema.

Gli ospiti

Tra i protagonisti dell’evento, spicca Elena Grillone, autrice della serie Netflix “Il Caso Yara – Oltre ogni ragionevole dubbio”. Durante la giornata inaugurale del 2 ottobre, Grillone presenterà il suo lavoro, analizzando la complessità del caso di Yara Gambirasio, mentre esperti del settore approfondiranno il legame tra criminalità e manipolazione delle informazioni.

Il festival non si limita a esplorare casi di cronaca; i partecipanti potranno assistere a discussioni su temi come la violenza di genere, la criminalità giovanile e le tecniche di prevenzione, attraverso una serie di eventi dedicati.

Attività e programma

Il programma prevede anche eventi per le scuole, cercando di educare i giovani sulle trappole della manipolazione e della criminalità. Le attività per le scuole sono progettate per coinvolgere gli studenti in modo interattivo, affrontando tematiche di grande attualità in un contesto educativo.

Il festival culminerà il 5 ottobre con uno spettacolo finale al Circolo Amici della Magia di Torino, dove scienza e magia si intrecceranno per rivelare i segreti della manipolazione.

Fonte immagine di copertina: Fanpage.it

