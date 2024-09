Campana ritira la querela nei confronti del deputato Pozzolo per lo sparo di Capodanno a Rosazza

ROSAZZA – Si è arrivati a un accordo economico per il ritiro della querela di Luca Campana nei confronti del deputato Emanuele Pozzolo. Campana era stato colpito da uno sparo a una gamba la notte di Capodanno a Rosazza (Bi) partito dalla pistola di Pozzolo.

Rimangono in piedi le accuse per il reato di esplosioni pericolose e per aver portato in giro un’arma da collezione caricata con munizioni da guerra. L’udienza fissata per mercoledì 9 ottobre prossimo vede cadere l’accusa di lesioni. Pozzolo in ogni caso nega di aver sparato lui.

Alla festa della pro loco di Rosazza, organizzata dalla sindaca Francesca Delmastro, oltre al deputato di Fratelli d’Italia era presente anche il sottosegretario alla Giustizia, Andrea Delmastro, fratello della prima cittadina.

