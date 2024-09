Comunicare la Sostenibilità: un incontro a Torino il 7 Ottobre 2024

Lunedì 7 ottobre a partire dalle ore 17.30 a Rinascimenti Sociali in Via Maria Vittoria 38 a Torino si terrà l’incontro sul tema Comunicare la Sostenibilità: strategie e strumenti per un futuro sostenibile in cui esperti del settore si confronteranno su come migliorare Il futuro delle imprese, enti , rappresentanti del terzo settore attraverso strategie di sostenibilità e azioni concrete di responsabilità sociale d’impresa , supportate da corrette azioni di comunicazione relative alla sostenibilità ambientale, economia e sociale.

La sostenibilità è diventata uno dei temi più rilevanti e urgenti della nostra epoca. La crescente consapevolezza riguardo ai cambiamenti climatici, alla scarsità delle risorse naturali e alle disuguaglianze sociali ha spinto governi, aziende e individui a riflettere su nuovi modelli di sviluppo. In questo contesto, comunicare efficacemente la sostenibilità è fondamentale per sensibilizzare il pubblico, coinvolgere gli stakeholder e promuovere un cambiamento concreto.

L’evento è organizzato da Novajo, società che da oltre 10 anni si occupa di comunicazione. Tra i primi ad approfondire i temi della comunicazione digitale, oggi Novajo offre ad aziende e enti supporto strategico per tutti gli aspetti del comunicare la sostenibilità.

