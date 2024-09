Fridays For Future torna in piazza l’11 ottobre

PIEMONTE – Fridays For Future scende in piazza e indice uno sciopero nazionale per il clima l’11 ottobre 2024. Coinvolte molte città tra cui Torino.

«Possiamo ancora cambiare la rotta e contenere l’aumento della temperatura media globale a +1.5°, quello che manca è il coraggio e la volontà politica di mettere in atto strategie a lungo termine per la difesa dei territori e delle persone» dice Antonio Iodice, attivista di Fridays. Il movimento ancora una volta si mobilita per esprimere la propria posizione nei confronti di guerre, aumento del carovita, aumento delle temperature medie e aumento degli eventi climatici estremi.

Nei riguardi della situazione mediorientale, Fridays For Future si schiera al fianco della Palestina: «Ci schieriamo fermamente al fianco della resistenza del popolo palestinese, pretendiamo che la Palestina sia liberata dall’entità sionista e da chi agisce per colonizzarla e sfruttarne le risorse naturali attraverso progetti fossili come il piano Mattei», dichiarano.

Posizioni forti sono anche quelle contro il Decreto Sicurezza, in quanto “la fortissima repressione e criminalizzazione delle proteste per la giustizia climatica e sociale è un sintomo della mancanza di risposte concrete ai problemi materiali del nostro presente”.

Per questi motivi gli attivisti richiamano tutta la popolazione a mobilitarsi nelle piazze nella giornata dell’11 ottobre.

Iscrivi al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese