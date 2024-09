Operazione di equity crowdfunding per il Quadrato di Torino

TORINO – Il Gruppo Building e Concrete Investing lanciano la loro prima iniziativa di equity crowdfunding a Torino, che vedrà protagonista il complesso residenziale di interesse storico Quadrato, nel centro storico della città, in via delle Orfane.

Inoltre, si tratta della prima operazione “a reddito” lanciata da Concrete Investing, una raccolta di capitali non finalizzati alla costruzione o al restauro dell’immobile ma che prevede l’acquisizione di due asset della struttura già locati a lunga scadenza a importanti tenant, che saranno rivenduti a terzi entro il 2028, con l’ipotesi di una crescita del valore immobiliare. La prospettiva di guadagno per gli investitori è competitiva, con un rendimento complessivo atteso (ROI) che si attesta al 32% e con una tempistica di liquidazione stimata in 48 mesi.

Dopo il successo dell’operazione Gate Central a Milano, che ha permesso un rendimento annuo del 12% per 27 mesi di holding period, Gruppo Building rinnova quindi la sua collaborazione con Concrete Investing con questa operazione, raccogliendo oltre 500.000 euro nelle prime 24 ore dal lancio. La raccolta massima prevista ammonta a 3 milioni di euro.

Il Quadrato di Torino

Il complesso residenziale Quadrato è il risultato di un ambizioso intervento di riqualificazione concluso nel 2018, che ha visto il recupero dell’antico convento di Sant’Agostino del XVI secolo e ha portato al ritrovamento di un’area termale di epoca romana imperiale. L’antica domus oggi è un condominio contemporaneo che coniuga storicità e comfort abitativo, integrando al suo interno un relais urbano, un’area archeologica visitabile e un centro di medicina sportiva e riabilitazione ortopedica.

Di grande valore è il vasto piano di epoca imperiale, datato tra il I e il III secolo, rinvenuto durante i lavori di restauro e trasformato in un’area accessibile al pubblico, con decorazioni e un mosaico che ritrae la figura mitologica del cacciatore Atteone sbranato dai suoi cani. Inoltre, la facciata è impreziosita dall’installazione de IL T’ORO, un’opera bronzea realizzata dall’artista Richi Ferrero e diventata in pochi anni un’attrazione per molti passanti.

Iscrivi al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese