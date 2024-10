È stato intitolato a Piero Angela il Centro di Produzione Rai di Torino

TORINO – A partire da oggi il Centro di produzione Rai di Torino, in via Verdi, è intitolato a Piero Angela, che proprio in questo centro di produzione aveva mosso i primi passi. Piero Angela ci ha lasciati ormai più di due anni fa, a 93 anni, ma il suo ricordo è sempre vivo.

Alla cerimonia di intitolazione era presente il figlio Alberto Angela che, insieme al primo cittadino Stefano Lo Russo, ha scoperto la targa intitolata la padre.

Piero Angela è stato un grande uomo di cultura, capace, attraverso la sua attività di divulgatore, di stimolare la curiosità di tantissime persone. In questa giornata di festa un ringraziamento va alla Rai: intitolando a lui il Centro di produzione in via Verdi 14 rendiamo omaggio a un grande torinese che tanto ha significato non soltanto per la storia della televisione, ma per la crescita culturale di tante ragazze e tanti ragazzi. Piero Angela rimarrà sempre nella storia della nostra città, nel cuore delle torinesi e dei torinesi e di coloro che, crescendo, sono stati accompagnati dalla sua grandissima passione e dalla sua capacità di raccontare mondi merivigliosi.

Sono state le parole del sindaco di Torino.

Iscrivi al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese