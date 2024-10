Il 19 ottobre le sedi nel torinese della Croce Verde aprono le porte a chi vuole diventare “Soccorritore per un’ora”

TORINO – Croce Verde Torino, pubblica assistenza affiliata ad Anpas, anche quest’anno organizza l’iniziativa “Soccorritore per un’ora”: il 19 ottobre, per tutta la giornata, le sedi della Croce Verde si apriranno al pubblico per farsi conoscere meglio e far provare a chi si registrerà un’esperienza diretta, simulata ma realistica, di volontariato di soccorso sanitario e diventare così “soccorritore per un’ora”.

Le sedi aperte saranno quelle di Alpignano, Borgaro – Caselle Torinese, Ciriè, San Mauro Torinese, Torino e Venaria Reale. L’iniziativa si inserisce nel movimento delle Pubbliche Assistenze finalizzato alla ricerca di nuovi volontari, allo sviluppo della rete associativa e a far conoscere maggiormente le associazioni Anpas sul territorio.

Chi volesse regalarsi questa coinvolgente esperienza, diventando parte di un equipaggio di primo soccorso, dovrà prenotarsi collegandosi a questo link e declinare, oltre alle proprie generalità, le proprie preferenze relativamente alla sede e all’orario: sono previsti turni sia al mattino sia al pomeriggio.

