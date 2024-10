Torino: strappano la collanina a una donna, due giovani arrestati per furto

TORINO – Due giovani di 20 e 24 anni sono stati arrestati dalla polizia di Stato per furto con strappo in concorso.

I fatti

Durante il servizio di controllo del territorio gli agenti della sezione investigativa appartenenti al Commissariato di P.S. Dora Vanchiglia, transitando in Corso Regina Margherita, notano due giovani ragazzi che, con fare sospetto, si dirigono verso Porta Palazzo avvicinandosi, piano piano, a una donna al telefono.

I poliziotti osservano i due giovani incrociare ripetutamente la donna, che non si accorge della loro presenza poiché impegnata a scrivere sul cellulare.

Dopo qualche secondo il ventiquattrenne la ferma con la scusa di chiederle delle indicazioni stradali mentre il complice, con un atto fulmineo, le strappa la collanina dal collo, tentando poi la fuga.

Gli agenti lo fermano immediatamente per poi assicurare alla giustizia anche il secondo soggetto che aveva tentato di far perdere le proprie tracce nascondendosi in un bagno di un condominio di Corso Regina Margherita.

A seguito della perquisizione viene ritrovata la catenina appena sottratta alla donna nonché la somma 1200 euro di cui non sanno giustificare il possesso.

I due vengono arrestati per furto con strappo in concorso e portati in carcere.

