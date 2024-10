Guasto alla linea tra Roma Termini e Roma Tiburtina, treni in partenza e in arrivo a Torino rallentati e cancellati

TORINO – Un’altra giornata nera per i trasporti su rotaia.

La circolazione è fortemente rallentata, per un guasto partito intorno alle 8 di questa mattina alla linea tra Roma Termini e Roma Tiburtina. Intanto prosegue l’intervento dei tecnici e si spera che la situazione possa presto tornare alla normalità.

Da Trenitalia fanno sapere che i treni Alta Velocità, Intercity e Regionali possono essere instradati su percorsi alternativi e registrare un maggior tempo di percorrenza fino a 240 minuti o subire limitazioni di percorso e cancellazioni. Non sono esenti i treni in partenza e in arrivo a Torino.

Treni Alta Velocità e Intercity direttamente coinvolti con un maggior tempo di percorrenza superiore a 60 minuti:

FR 9606 Napoli Centrale (5:09) – Milano Centrale (9:24)

FR 9505 Milano Centrale (5:10) – Salerno (11:27): oggi non ferma a Roma Termini.

FR 8505 Bolzano (5:12) – Roma Termini (10:10)

FR 9608 Salerno (5:16) – Milano Centrale (10:00)

FR 9401 Venezia Santa Lucia (5:26) – Roma Termini (9:28)

FR 9303 Milano Centrale (5:30) – Roma Termini (10:35)

FA 8583 Genova Piazza Principe (5:42) – Roma Termini (10:00)

FR 8513 Bolzano (5:50) – Roma Termini (11:10)

FR 9607 Torino Porta Nuova (5:50) – Napoli Centrale (11:38)

FA 8300 Benevento (5:54) – Roma Termini (7:45)

FR 8418 Reggio Calabria Centrale (6:00) – Venezia Santa Lucia (15:34): oggi non ferma a Roma Termini.

FR 9301 Mantova (6:00) – Roma Termini (9:35)

FR 9503 Firenze Santa Maria Novella (6:00) – Napoli Centrale (9:13)

FR 9620 Foggia (6:02) – Milano Centrale (12:24)

FR 8302 Lecce (6:05) – Roma Termini (11:55)

FR 9514 Taranto (6:10) – Torino Porta Nuova (16:00)

FR 9511 Milano Centrale (6:10) – Lecce (15:50)

FR 9490 Salerno (6:10) – Venezia Santa Lucia (12:34)

FR 9406 Napoli Centrale (6:09) – Venezia Santa Lucia (11:34)

FA 8348 Bari Centrale (6:10) – Roma Termini (10:03)

FR 8509 Sibari (6:27) – Bolzano (15:52)

FR 9403 Venezia Santa Lucia (6:26) – Napoli Centrale (11:48): oggi non ferma a Roma Termini.

FR 9604 Brescia (6:42) – Napoli Centrale (12:03)

FR 9404 Roma Tiburtina (6:43) – Venezia Santa Lucia (10:34)

FR 8502 Roma Termini (6:45) – Bolzano (11:55)

FR 9611 Torino Porta Nuova (6:50) – Napoli Centrale (12:33)

FA 8551 Genova Piazza Principe (7:05) – Roma Termini (11:32)

FR 9515 Milano Centrale (7:10) – Salerno (13:02)

FR 9405 Venezia Santa Lucia (7:26) – Napoli Centrale (12:48)

FR 8333 Roma Termini (7:30) – Reggio Calabria Centrale (12:50)

FR 9524 Salerno (7:44) – Milano Centrale (13:50)

FR 9520 Napoli Centrale (7:45) – Milano Centrale (12:50)

FR 8506 Napoli Centrale (7:30) – Bolzano (13:52)

FR 9310 Napoli Centrale (8:55) – Torino Porta Nuova (15:20)

FR 9624 Roma Termini (10:20) – Milano Centrale (13:35)

FR 9630 Napoli Centrale (10:30) – Milano Centrale (14:58)

FR 9626 Roma Termini (10:50) – Torino Porta Nuova (15:10)

FR 9422 Napoli Centrale (12:09) – Venezia Santa Lucia (17:34): oggi non ferma a Roma Termini.

IC 510 Salerno (6:39) – Torino Porta Nuova (17:40): oggi non ferma a Roma Termini.

IC 727 Roma Termini (11:26) – Siracusa (22:38)

Treni Alta Velocità e Intercity parzialmente cancellati:

FR 9505 Milano Centrale (5:10) – Salerno (10:28): oggi termina la corsa a Napoli Centrale e non ferma a Roma Termini.

FR 9612 Battipaglia (5:12) – Torino Porta Nuova (12:10): oggi termina la corsa a Napoli Centrale.

FR 9304 Napoli Centrale (5:23) – Torino Porta Nuova (12:20): oggi termina la corsa a Milano Centrale.

FR 8334 Napoli Centrale (5:45) – Fiumicino Aeroporto (7:52): oggi termina la corsa a Roma Termini.

FR 8502 Roma Termini (6:45) – Bolzano (11:55): oggi termina a corsa a Verona.

FR 9519 Torino Porta Nuova (7:00) – Napoli Centrale (13:15): oggi termina a corsa a Napoli Centrale.

FR 9591 Firenze Santa Maria Novella (7:05) – Fiumicino Aeroporto (9:22): oggi termina la corsa a Roma Termini.

FR 9414 Salerno (7:13) – Venezia Santa Lucia (13:34): oggi termina la corsa a Napoli Centrale.

FR 9308 Roma Termini (9:25) – Torino Porta Nuova (14:20): oggi termina la corsa a Milano Centrale.

FR 9543 Torino Porta Nuova (13:00) – Salerno (20:05): oggi ha origine da Milano Centrale.

FR 8519 Bolzano (13:12) – Sibari (22:31): oggi ha origine da Verona.

FR 9544 Salerno (12:50) – Milano Centrale (18:50): oggi ha origine da Napoli Centrale.

FR 8335 Fiumicino Aeroporto (9:38) – Napoli Centrale (11:33): oggi ha origine da Roma Termini.

FR 9641 Torino Porta Nuova (13:50) – Roma Termini (18:10): oggi ha origine da Milano Centrale.

FR 9552 Salerno (14:45) – Torino Porta Nuova (22:00): oggi ha origine da Napoli Centrale.

IC 582 Salerno (5:28) – Roma Termini (8:34): oggi termina la corsa a Formia.

IC 581 Firenze Santa Maria Novella (5:45) – Roma Termini (8:20): oggi termina la corsa a Orvieto.

IC 533 Ancona (5:50) – Roma Termini (9:48): oggi termina la corsa a Spoleto.

IC 550 Reggio Calabria Centrale (6:17) – Roma Termini (13:32): oggi termina la corsa a Napoli Centrale.

IC 701 Roma Termini (6:26) – Taranto (12:55): oggi termina la corsa a Battipaglia.

IC 531 Perugia (6:40) – Roma Termini (8:55): oggi termina la corsa a Terni.

IC 700 Taranto (8:10) – Roma Termini (14:48): oggi termina la corsa a Napoli Centrale.

IC 551 Roma Termini (9:26) – Reggio Calabria Centrale (16:55): oggi ha origine da Formia.

IC 553 Roma Termini (12:26) – Reggio Calabria Centrale (20:07): oggi ha origine da Napoli Centrale.

IC 702 Taranto (13:50) – Roma Termini (20:34): oggi ha origine da Battipaglia.

IC 707 Roma Termini (15:26) – Taranto (22:00): oggi ha origine da Napoli Centrale.

Treni Alta Velocità e Intercity cancellati:

FR 9616 Napoli Centrale (6:55) – Milano Centrale (11:35)

FR 9501 Roma Termini (7:00) – Napoli Centrale (8:12)

FR 9512 Roma Termini (7:10) – Milano Centrale (10:50)

FR 9610 Roma Termini (7:20) – Milano Centrale (10:35)

FR 9622 Napoli Centrale (8:25) – Milano Centrale (12:58)

FR 9613 Milano Centrale (8:30) – Napoli Centrale (13:10)

FR 9618 Roma Termini (8:50) – Milano Centrale (11:58)

FR 9615 Milano Centrale (8:58) – Roma Termini (12:10)

FA 8863 Roma Termini (8:58) – Reggio Calabria Centrale (14:20)

FR 9617 Milano Centrale (9:35) – Roma Termini (12:34)

FR 8508 Roma Termini (9:50) – Brescia (14:00)

FR 9628 Napoli Centrale (9:55) – Milano Centrale (14:35)

FR 9619 Milano Centrale (9:58) – Napoli Centrale (14:33)

FR 9527 Milano Centrale (10:10) – Salerno (16:06)

FR 9413 Venezia Santa Lucia (10:26) – Napoli Centrale (15:48)

FR 9416 Roma Termini (10:35) – Venezia Santa Lucia (14:34)

FR 9420 Napoli Centrale (11:09) – Venezia Santa Lucia (16:34)

FR 9625 Milano Centrale (11:25) – Napoli Centrale (16:03)

FR 9415 Venezia Santa Lucia (11:26) – Roma Termini (15:25)

FR 9627 Milano Centrale (11:58) – Napoli Centrale (16:33)

FR 8868 Reggio Calabria Centrale (13:42) – Roma Termini (19:15)

FR 9427 Venezia Santa Lucia (15:26) – Salerno (21:38)

FR 8527 Brescia (17:00) – Roma Termini (21:10)

FB 8606 Roma Termini (6:57) – Torino Porta Nuova (13:40)

FB 8623 Torino Porta Nuova (15:15) – Roma Termini (22:03)

IC 723 Roma Termini (7:26) – Palermo Centrale (19:03)

IC 534 Roma Termini (7:50) – Ancona (11:25)

IC 588 Roma Termini (10:22) – Trieste Centrale (18:37)

IC 721 Messina Centrale (15:50) – Siracusa (18:18)

