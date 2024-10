Centro di produzione Rai intitolato a Piero Angela e un murale in ricordo, i ringraziamenti del figlio Alberto

TORINO – Una giornata di grande emozione quella di ieri in via Verdi 14. Qui, il Centro di produzione Rai di Torino è stato intitolato a Piero Angela, che proprio in questo centro aveva mosso i primi passi.

Piero Angela ci ha lasciati ormai più di due anni fa, a 93 anni, ma il suo ricordo è sempre vivo. Tanto che in memoria del grande giornalista e divulgatore scientifico non c’è solo una targa: proprio lì accanto, sulla facciata di uno degli edifici, è in realizzazione un murale che raffigura Piero Angela. Il figlio Alberto, presente anche ieri alla cerimonia di intitolazione, ha lasciato un messaggio di ringraziamento sui social

Come sapete, ieri il Centro di produzione Rai di Torino è stato intitolato a Piero Angela. È stato davvero emozionante essere presente alla cerimonia di intitolazione e leggere il suo nome all’ingresso di questi studi. Si tratta di un grandissimo riconoscimento per mio padre, per tutto quello che ha fatto durante la sua vita e per quello che, ancora oggi, continua a fare grazie all’esempio che ha lasciato a noi tutti. Un riconoscimento che, tra l’altro, avviene nella sua città, la sua amata Torino, alla quale è rimasto sempre legato, nonostante abbia girato il mondo durante la sua vita. Ringrazio la Rai per questo importante riconoscimento e, soprattutto, tutte le maestranze del centro di produzione di Torino: è da loro che, subito dopo la sua scomparsa, è partita la richiesta di intitolare gli studi a Piero. Ci tengo, poi, a ringraziare PISKU e la sua collaboratrice Tonia per il meraviglioso murale, in realizzazione, dedicato a Piero che campeggia sulla facciata di uno degli edifici: una vera e propria fotografia di mio padre ritratto tra libri e televisione, due simboli della sua intera esistenza. Grazie mille, ragazzi, non vedo l’ora di vederlo terminato!

