Ritorna a Cuneo l’Archeofilm: il Festival Internazionale del Cinema di Archeologia Arte Ambiente

CUNEO – Domani, alle ore 21, a Cuneo all’interno del Complesso Monumentale di San Francesco (via Santa Maria, 10), prende il via la seconda edizione del “Cuneo Archeofilm”, il Festival Internazionale del Cinema di Archeologia Arte Ambiente.

La kermesse, ad ingresso libero e gratuito, si sviluppa in tre serate fino a sabato 5 ottobre, coinvolgendo il pubblico nell’attribuzione del premio “Cuneo Archeofilm” al titolo più gradito. Ogni serata è strutturata con la proiezione di due film, intervallati dalla conversazione con un esperto.

Giovedì 3 ottobre, si inizia con il film “Philae, il santuario sommerso” e “Li chiamiamo Vichinghi”, intervallati dal contributo di Monica Girardi, archeologa e titolare di FT studio srl Scavi e ricerche archeologiche.

Nei pomeriggi di giovedì 3, venerdì 4 e sabato 5 ottobre, dalle 16 alle 18, il Museo Civico di Cuneo propone una serie di laboratori per famiglie finalizzati alla creazione di un prodotto a tema con le proiezioni in programma la sera. In particolare, giovedì i bambini e le loro famiglie possono realizzare una riproduzione di un faraone egizio, utilizzando vari materiali creativi; venerdì si possono creare, colorare e personalizzare una spada e uno scudo longobardo; sabato è dedicato alla realizzazione di una miniatura di dinosauro in 3D, da costruire e colorare. La prenotazione non è obbligatoria, l’accesso è libero e gratuito fino ad esaurimento dei materiali disponibili, la durata è di mezz’ora.

Nella mattinata di venerdì 4 ottobre, si svolge “A scuola con… ‘Cuneo Archeofilm’!”, iniziativa gratuita rivolta alle scuole secondarie di primo e secondo grado.

