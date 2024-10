Stellantis in negativo: -31,7% veicoli nei primi 9 mesi del 2024

TORINO – Per la prima volta tutti gli stabilimenti Stellantis sono in negativo e perdono sia le auto (-40,7%) sia i veicoli commerciali.(-10,2%). È quanto emerge dal report della Fim Cisl, presentato dal segretario generale Ferdinando Uliano.

Secondo i dati riportati, la produzione di Stellantis nei primi 9 mesi del 2024, dopo tre anni di crescita, ha subito una brusca frenata: il dato è negativo sul 2023 con 387.600 auto e furgoni commerciali prodotti. Anche i due siti in positivo nel primo semestre, Pomigliano e Atessa, sono in rosso (-5,5% e -10,2%).

Come riporta Ansa, la Fim prevede per il 2024 una produzione di auto sotto le 300mila unità e complessiva di 500mila unità, un terzo in meno del 2023 (751 mila).

Due giorni fa, il titolo Stellantis a Piazza Affari ha mostrato una flessione del 10,45% raggiungendo i 13,04 euro, il minimo dall’ottobre 2022. Il crollo è da imputare a problemi di performance in Nord America e a dinamiche globali nell’automotive.

