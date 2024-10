Al via la “Festa del Pane” a Savigliano

SAVIGLIANO – Oggi e domani la rassegna ritorna, dopo il successo del 2022, tra importanti novità e consolidate conferme. La centralissima piazza del Popolo, che ospita l’intera area fieristica, è tutta un fermento di visitatori grazie all’attività di circa 60 panettieri che si alterneranno ai quattro forni nei due giorni della kermesse per produrre pane di tutti i tipi e focacce, da vendere ai visitatori nella vicina zona “panetteria”.

Sotto l’Ala polifunzionale “Lorenzo Morello”, invece, trova posto l’area “gluten free”, alla sua prima apparizione alla Festa del Pane, realizzata in collaborazione con l’Associazione Italiana Celiachia, dove soni in programma tanti eventi divulgativi e degustazioni dedicati agli intolleranti al glutine.

E ancora, spazio alla promozione dei prodotti enogastronomici tipici di qualità (della panificazione ma non solo) del territorio, grazie alla collaborazione di Confagricoltura, Confartigianato e Coldiretti oltre a un ricco calendario di show cooking, per grandi e piccini, street food, birrifici artigianali e tanti eventi collaterali e musicali che promettono di catturare, fino a sera, la golosa curiosità dei visitatori e far vivere l’evento in un clima coinvolgente e spensierato.

La “Festa del Pane”, a ingresso libero e gratuito, sarà aperta al pubblico oggi (sabato 5 ottobre), fino alle 24, e domani (domenica 6 ottobre), dalle 9 alle 22.

