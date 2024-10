Trovato il cane dell’alpinista scomparso sul Monte Rosa

TORINO – Nella giornata di oggi, è stato trovato il cane dell’alpinista tedesco, 58enne scomparso da venerdì 20 settembre sulla parete Est del Monte Rosa.

Questa mattina, il Soccorso alpino della X delegazione Valdossola aveva deciso di fare arrivare in Ossola un elicottero del Soccorso alpino Valdostano. Durante il sorvolo, dopo il passaggio in cresta, il personale dell’elicottero ha individuato il cane.

Complicate le operazioni per il recupero del cane

L’animale è molto spaventato e non si fa prendere: si avvicina solo per mangiare, poi scappa. Per questo motivo, sta intervenendo in quota, un agente della polizia provinciale con un fucile con anestetico.

Dell’alpinista purtroppo non si hanno più tracce dal 20 settembre ma dopo il ritrovamento del cane, la speranza è che nelle vicinanze possa trovarsi anche l’uomo.

