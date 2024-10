Grave incidente stradale a Poirino: donna e due figli feriti

PORINO – Una tranquilla domenica pomeriggio si è tragicamente trasformata in un incubo per una donna e i suoi due figli, coinvolti in un grave incidente stradale lungo la provinciale 29. L’auto, una Fiat Punto, ha perso il controllo ed è finita violentemente contro un albero, per motivi che le autorità stanno ancora cercando di chiarire.

L’incidente si è verificato nel primo pomeriggio, quando la famiglia stava percorrendo la strada verso una destinazione ignota. Sul posto sono intervenuti immediatamente i soccorritori, i vigili del fuoco e le forze dell’ordine.

La donna, di cui non sono ancora state rese note le generalità, insieme ai suoi bambini, è stata trasportata d’urgenza all’ospedale. Le loro condizioni sono state valutate dai medici, che al momento non hanno fornito dettagli specifici sulla gravità delle ferite.

Le autorità competenti hanno avviato un’indagine per risalire alle cause di questo drammatico incidente. Al momento, non è chiaro se una distrazione del conducente o altre circostanze abbiano influito sulla dinamica. Gli agenti della polizia stradale stanno raccogliendo testimonianze e analizzando i dati per ricostruire quanto accaduto.

La strada è stata temporaneamente chiusa per consentire i soccorsi.

***NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO***

