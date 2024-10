Incendio nella vecchia attività di un marmista a Torino

TORINO – Oggi, domenica 7 ottobre 2024, un incendio è scoppiato nel pomeriggio all’interno di un ex laboratorio di marmista situato in via Varano, non lontano dal cimitero Monumentale di Torino.

I vigili del fuoco del distaccamento di Torino Stura e Volpiano sono prontamente accorsi per cercare di domare il focolaio principale, intervenendo con diversi mezzi e squadre specializzate. Tuttavia, le operazioni non si sono concluse con la spegnimento del fuoco principale, dato che i soccorritori temono l’esistenza di focolai secondari che potrebbero riaccendersi, complicando ulteriormente le operazioni.

Sul posto anche gli agenti della polizia e ambulanze.

Secondo alcune testimonianze, la zona era frequentata da individui che cercavano riparo.

Le forze dell’ordine, insieme ai vigili del fuoco, hanno avviato un’operazione di controllo dell’area, volta ad assicurare che nessuno sia rimasto intrappolato nell’edificio.

Al momento, non sono disponibili ulteriori dettagli sulle cause dell’incendio, ma le indagini preliminari saranno fondamentali per chiarire se si tratta di un incidente accidentale o di un atto doloso.

