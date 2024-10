Abbonamento Musei Piemonte: crescono i visitatori grazie anche alle offerte alle famiglie

TORINO – L’offerta culturale di Abbonamento Musei è sempre più vicina alle famiglie, grazie alla realizzazione di due strumenti che rendono la visita più accessibile e stimolante: il Diario di Viaggio “A spasso con Abby e Musy” e i nuovi podcast “Fila a nanna”. Inaugurati ufficialmente nella Caccia al Tesoro di sabato 5 ottobre al Museo Regionale di Scienze Naturali, questi strumenti sono ora integrati nell’offerta e liberamente fruibili da tutti i visitatori dei musei di Piemonte, Lombardia e Valle D’Aosta.

Ad accompagnare nel percorso di visita sarà proprio il nuovo Diario di Viaggio “A spasso con Abby e Musy”, scaricabile gratuitamente dal sito di Abbonamento Musei e disponibile presso i musei accreditati Nati con la cultura. Pensato come un supporto che arricchisce l’esperienza museale, senza però sostituirsi ai materiali e alle attività dei singoli musei, questo strumento è stato creato per rendere la visita più piacevole e coinvolgente per i bambini in età scolare e le loro famiglie, proponendo attività semplici e divertenti divise in sei categorie principali: musei naturalistici, di scienza e tecnologia, musei d’arte, siti archeologici, ville e castelli, giardini e orti botanici. Ogni categoria offre spunti di osservazione e giochi che stimolano la curiosità e l’apprendimento, da vivere in autonomia o con l’aiuto dei genitori.

In parallelo, il podcast “Fila a nanna. Fiabe della buona notte” va ad arricchire l’offerta culturale con cinque nuovi episodi, realizzati dalla Fondazione TRG di Torino con la supervisione del Museo Regionale di Scienze Naturali, dedicati a musei scientifici: il Museo Regionale di Scienze Naturali di Torino, il Museo di Anatomia Umana, l’Orto botanico di Torino, il Museo di storia naturale Calderini a Varallo e il Museo Paleontologico di Asti. Grazie a questi podcast, che con gli altri episodi dal loro lancio a marzo 2023 hanno già fatto registrare 40.000 download, si trasformano dettagli e personaggi in racconti avvincenti per i più piccoli, utilizzando le nuove forme di narrazione per rendere la visita più coinvolgente.

I due nuovi strumenti entrano così a far parte del programma AM Family, ideato per coinvolgere le famiglie e avvicinare i più piccoli al patrimonio culturale. Questo anche attraverso iniziative di grande successo, come “Disegniamo l’arte”, che quest’anno ha visto la partecipazione di oltre 3.000 persone in più di 80 musei, “Nati con la cultura”, che garantisce ai genitori e neonati l’ingresso gratuito in oltre 40 musei, e il progetto “La Bella Stagione” di Fondazione Compagnia di San Paolo, che ha consentito a migliaia di bambini di scoprire il mondo dei musei anche attraverso attività estive.

Grazie ad iniziative come queste, la richiesta di cultura è in continua crescita. I dati lo confermano: sono ben 100.178 le tessere Abbonamento Musei Piemonte Valle d’Aosta vendute nei primi 9 mesi dell’anno, con un incremento pari al 11% rispetto allo stesso periodo del 2023, a cui contribuiscono in modo significativo le 16.250 (+11%) tessere junior acquistate. Un numero che si traduce in 777.340 ingressi ai musei con tessera, in crescita del 21% rispetto all’anno precedente, di cui 52.584 ingressi junior (+21%), che hanno premiato con il maggior numero di visite il Museo Nazionale del Cinema, il Museo Regionale di Scienze Naturali, La Venaria Reale, il Museo Nazionale dell’Automobile di Torino (MAUTO) e le Gallerie d’Italia-Torino. Dati che confermano il Piemonte come una delle regioni con il maggior numero di visitatori “forti”, ovvero coloro che tornano ai musei più di quattro volte all’anno, testimoniando l’impatto positivo delle iniziative promosse da Abbonamento Musei con l’obiettivo di avvicinare sempre più persone alla cultura.

