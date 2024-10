Nonostante il divieto, Torino per Gaza invita i cittadini alla fiaccolata prevista per questa sera

TORINO – Nonostante la decisione della Questura di Torino di non autorizzare la fiaccolata cittadina “Un anno di genocidio, un anno di resistenza”, organizzata per questa sera in Piazza Castello, così come il pre-concentramento lanciato dalla componente studentesca, molti collettivi pro Palestina hanno deciso di manifestare comunque. Ribadendolo ieri tramite un lungo comunicato.

Anche oggi il Coordinamento Torino per Gaza invita alla fiaccolata di questa sera, a partire dalle 20. Nella nota, riportata da Ansa, scrivono:

Il diritto a manifestare il nostro dolore, la nostra rabbia e il nostro supporto per chi resiste alla furia genocida in Palestina, a manifestare il nostro dissenso nei confronti delle istituzioni che supportano mediaticamente, economicamente e militarmente questo genocidio è un diritto costituzionale. Per questo ribadiamo l’invito a tutta la cittadinanza ad unirsi alla fiaccolata: non usciamo in piazza soltanto per la Palestina e il Libano ma per i nostri stessi diritti calpestati da censura, intimidazioni istituzionali e repressioni violente. Questa fiaccolata nasce da una duplice necessità: commemorare i civili uccisi e collocare gli eventi in un contesto più ampio, all’interno del quale il diritto a resistere dei popoli palestinese e libanese deve essere tutelato e non sepolto strumentalmente sotto vuoti slogan di “diritto alla difesa” e “attacchi preventivi”. Questa propaganda non trova riscontro nella realtà storica né nel diritto internazionale. Rifiutiamo le etichette che ci vogliono criminalizzare”.

Iscrivi al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese