Santena, conclusa la prima edizione di Crunch – Fumetti Croccanti: un successo di pubblico e artisti

SANTENA – Più di 1.500 visitatori da tutta Italia, 50 volontari che hanno garantito la sicurezza e tantissimi artisti da tutta Italia. “La prima edizione di Crunch – Fumetti Croccanti si è conclusa con grande soddisfazione e oltre le aspettative “- sottolinea l’assessore alla cultura del Comune di Santena Ugo Cosimo Trimboli. Bambini, famiglie, adulti appassionati di fumetto, l’evento, che ha attirato un pubblico proveniente non solo dal Piemonte, ma anche dalle regioni vicine come la Lombardia, ha visto l’80% dei partecipanti arrivare da fuori Santena.

Circa 50 volontari si sono alternati durante la manifestazione per garantire la sicurezza e una gestione fluida, evitando code o assembramenti e assicurando che anche le famiglie con bambini potessero godere dell’evento senza problemi.

A supportare il progetto Crunch sono stati il Comune di Santena, la Biblioteca Civica E. Marioni e l’associazione Dai! di Santena, con la direzione artistica di Daniele Ienuso, la grafica e comunicazione a cura di Giada Gunetti e la progettazione e gli allestimenti a opera dell’architetto Sara Oreiller. Il festival è stato finanziato grazie al progetto Biblioteca (R)evolution, vincitore del bando “Giovani in Biblioteca”, promosso dal Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale.

«Grande apprezzamento è arrivato dagli artisti partecipanti, veri professionisti del settore, che hanno sottolineato l’importanza del contatto diretto con il pubblico” – continua Trimboli. La location delle Scuderie Cavour, immersa nel suggestivo Parco Cavour e vicina al Memoriale del Padre della Patria, ha offerto un’atmosfera intima e culturale, contribuendo al successo della manifestazione. “Crunch si è distinto per il suo approccio non prettamente commerciale, ponendo il fumetto come forma d’arte e cultura, al di là del mercato”.

Le conferenze in Biblioteca e i talk hanno registrato un alto numero di partecipanti, creando occasioni di scambio culturale e nuove idee progettuali tra appassionati ed esperti del settore.

“La manifestazione ha inoltre avuto un impatto positivo sul tessuto economico locale: artisti e visitatori si sono trattenuti a Santena anche oltre la chiusura del festival, popolando i locali della città per condividere una pizza o un caffè”.

L’organizzazione ha già annunciato che, visti i risultati ottenuti, sta pianificando la prossima edizione di Crunch, con l’intenzione di renderla ancora più entusiasmante e ricca di sorprese.

