A Torino nasce lo Studio 54, ispirato all’omonimo club di New York

TORINO – A Torino nasce il Nomad e si troverà lungo un’area di oltre duemila metri quadrati sulle sponde del Po, in corso Moncalieri, all’altezza del civico 308.

Nato da un’idea di Gianluca Angilella, Amministratore Delegato del gruppo imprenditoriale Angilella, specializzato nella cucina di qualità e nell’entertainment, il Nomad sarà composto da tre locali in uno, il Restaurant, Live Music Bistrot & Club Experience e il Club “Studio 54”, che si rifà all’omonimo Club di New York.

Tre realtà che vivranno in contemporanea all’interno di uno spazio realizzato dallo studio di architettura F&F Design Studio dell’architetto Fulvio Fantolino.

Costo dell’operazione da parte del Gruppo Angelilla, oltre 2milioni di euro, per un investimento che avrà come risultato immediato la riqualificazione di un’area in stato di abbondono da circa 15 anni. Un valore aggiunto per uno degli angoli più interessanti della città, sede di molti dei locali notturni e club sportivi. Inoltre la nascita di Nomad significa anche posti di lavori: vi circuiteranno circa 100 persone fra le quali almeno la metà saranno nuove assunzioni.

Il Nomad sarà inaugurato il 17 ottobre prossimo con una serata di gala, degna di red carpet e rigorosamente ad inviti.

Restaurant & Club Experience

Il Nomad comprende un Restaurant & America Bar guidato da chef Andrea Rumere, che prevede una tipologia di cucina internazionale molto attenta alla qualità e alle mode del momento, collegato a un Live Music Bistrot & Club Experience in cui circuiteranno i più blasonati maestri della consolle, a partire da Jimmy Sax, amico intimo dell’Azhar, così come gli altri ospiti, Bob Sinclaire, Lembo, Rudy Smaila, Pago e Jerry Calà, solo per citarne alcuni. La capienza è di circa 700 persone. Un post dinner adatto anche a chi desidera coltivare il proprio business fra cocktail e drink di livello e che non si trasformerà mai in una “semplice” discoteca. Al contrario il “Nomad vuole essere qualcosa di nuovo in città – sottolinea Angilella – uno spazio polifunzionale in cui una certa Torino possa continuare i propri affari anche fuori dall’ufficio”. Il Nomad nasce con un Concept assolutamente nuovo: ristorante e club experience di sera ed una innovativa e tecnologica area business durante il giorno…dall’Entertainment al Business World.

Studio 54

Ma la vera novità sarà il suo Studio 54, un immobile adiacente al Nomad che si rifà in tutto e per tutto al noto Club newyorkese degli anni 70/80 che divenne il locale notturno più amato e trasgressivo della città, frequentato dai personaggi famosi e dagli artisti. Lo Studio 54 verrà inaugurato successivamente e sarà una realtà a sé, blindatissima e in cui saranno preparati esclusivamente drink di altissima qualità. Insomma, per molti ma non per tutti.

Dall’entertainment all’Innovazione aziendale

Durante il giorno, gli ambienti del Restaurant & Club si trasformano in spazi business flessibili e dinamici, pensati per rispondere alle esigenze delle aziende moderne. L’area congressi è stata progettata per offrire un’esperienza immersiva, integrando tecnologia avanzata, design contemporaneo e soluzioni modulabili, perfette per ospitare eventi di ogni tipo e dimensione.

