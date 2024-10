Comprare una scatola di biscotti per sostenere le missioni di Medici senza frontiere: il 19 e 20 ottobre in 4 piazze piemontesi

TORINO – Medici senza frontiere sarà a Torino, Vercelli, Moncalieri e Chieri sabato 19 e domenica 20 ottobre con l’iniziative “Biscotti Senza Frontiere”. I fondi raccolti saranno usati per sostenere le missioni dell’organizzazione, tra cui la guerra in Ucraina, gli aiuti a Gaza e in Sudan.

“Biscotti senza frontiere” sarà in 100 piazze in tutta italia: con una donazione di 15 euro, sarà possibile acquistare una speciale scatola di biscotti e contribuire così all’acquisto di kit per medicazioni d’urgenza, fondamentali per salvare vite in contesti di guerra.

“Voglio dormire un’ora senza essere terrorizzato. Questo ci dicono i nostri pazienti a Gaza quando arrivano in ospedale, dove siamo costretti a operare i feriti sul pavimento degli ingressi o nei corridoi – racconta Federica Iezzi, chirurga pediatrica di MSF tornata di recente da Gaza. – Non ci sono attrezzature mediche sufficienti, c’è solo il paracetamolo per il dolore. I bambini hanno tutti paura quando entrano in ospedale, conoscono il dolore dalla nascita, i loro occhi piangono alla ricerca di un perché”.

