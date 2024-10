Il maltempo fa crollare un muro di sostegno sul Colle dell’Assietta: sarà ricostruito prima dell’inverno

TORINO – A seguito delle abbondanti piogge di fine estate si era verificato il crollo del muro di sostegno del corpo stradale al km 29+300 DELLA Strada Provinciale 173 del Colle dell’Assietta, che aveva determinato il restringimento della carreggiata. La Direzione Viabilità 2 della Città metropolitana ha deciso di ripristinare il muro di sostegno prima dell’inizio della stagione invernale.

Il manufatto crollato ha un’altezza massima di 5 metri e sarà ricostruito con muratura in pietra con massi ciclopici. Al termine della ricostruzione verrà ripristinato il piano viabile. Rimane invece transitabile come previsto sino al 31 ottobre il restante tratto della SP 173 compreso tra il km 33+150 (bivio con strada comunale di Balboutet in località Pian dell’Alpe) e il km 35+090 (incrocio con la Provinciale 172 del Colle delle Finestre).

Anche quest’anno le operazioni di pulizia e ripristino della carreggiata della Strada Provinciale 173 dell’Assietta hanno visto impegnati i cantonieri del Circolo di Perosa della Direzione Viabilità 2 e gli operatori del Centro mezzi meccanici della Città metropolitana.

Attraversando versanti scoscesi a quote superiori ai 2.000 metri, la strada necessita di interventi per il livellamento e la regolarizzazione del fondo stradale, la rimozione di slavine, massi e pietrisco, la risistemazione della segnaletica verticale danneggiata dalle nevicate e dalle slavine e, quando necessario, il rifacimento di muri di sostegno a valle e di contenimento a monte della carreggiata.

Tutti gli anni, nel mese di giugno, la prima fase delle operazioni consente di disporre di un quadro complessivo della percorribilità dei 36 chilometri interamente sterrati della Provinciale 173, di cui circa 7 di competenza del Comune di Sestriere e 29 della Città metropolitana.

Prima e dopo la riapertura estiva, nell’estate 2024 sono stati forniti, stesi e rullati, nei tratti in cui è presente la massicciata originale della strada militare con fondo in scapoli di pietra, circa 1200 metri cubi di misto stabilizzato, corrispondenti a oltre 100 viaggi di camion a 3 assi. Inoltre, nei tratti con fondo in terra battuta, sono stati portati in quota, stesi e rullati con oltre 50 viaggi di camion a 3 assi, circa 500 metri cubi di spaccato di cava, un materiale con pezzatura più grossa. La manutenzione straordinaria risanativa e preventiva non veniva eseguita in maniera così diffusa e massiccia da almeno una decina di anni. Sono stati poi puliti tutti gli attraversamenti e ripristinati i muretti controripa parzialmente crollati.

La Strada Provinciale 173 si dipana per 36 chilometri sul crinale tra le Valli Chisone e di Susa.

