Si ferma anche Koopmeiners, quanti infortuni per la nuova Juve

TORINO – Bremer, Nico Gonzales ed ora anche Koopmeiners. Tre delle colonne della Juve di Motta si sono fermati uno dopo l’altro per infortuni piuttosto seri, o quanto meno a lunga scadenza.

La cosa curiosa è che tutti e tre si sono infortunati nella partita di Champions col Lipsia. Bremer e Nico a distanza di 5 minuti uno dall’altro, Koopmeiners anche… ma sul momento non se n’è accorto. Il colpo preso è stato assorbito con l’adrenalina e il giocatore è sceso in campo anche nella partita successiva col Cagliari.

Poi però col passare dei giorni il dolore è cresciuto e gli esami al JMedical hanno riscontrato la frattura di una costola. Per lui potrebbe esserci un mese di stop. Stessi tempi per Nico (infortunio muscolare). Molto più lunghi i tempi per Bremer, che è già stato operato per la ricostruzione del crociato e dovrà aspettare 6-7 mesi per tornare in campo.

