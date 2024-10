Torino: viene fermato per un controllo ma tenta di fuggire, trovato con 123 mila euro e gioielli

TORINO – È partito tutto dal fanalino rotto di una automobile che ha attirato l’attenzione degli agenti di polizia.

I poliziotti si avvicinano all’auto per controllarla, ma prima di raggiugerla vedono un giovane con un voluminoso zaino a tracolla scendere velocemente e imboccare via Cialdini a passo svelto.

Gli agenti lo seguono ma, svoltato l’angolo, si accorgono che l’uomo, un 28enne, si è nel frattempo disfatto dello zaino.

L’uomo durante il controllo tenta nuovamente di darsi alla fuga, ma viene bloccato qualche metro più in là. In un cassonetto della raccolta rifiuti, poco distante, i poliziotti ritrovano lo zaino: con grande sorpresa al suo interno vengono rinvenute centinaia di banconote per un totale di circa 123.000 euro, oltre ad alcuni gioielli.

Per il giovane, che non ha saputo fornire alcuna giustificazione in merito al possesso dei beni, è scattata la denuncia per ricettazione.

