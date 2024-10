Alessandria: investe un anziano con il monopattino e poi fugge

ALESSANDRIA – Un uomo di 75 anni è finito in ospedale dopo essere stato investito da un monopattino.

In un video, diffuso da Il Piccolo, si vede il momento in cui il pedone, mentre passeggia nella centrale via Milano, viene investito in pieno da un altro uomo su un monopattino. L’investitore dapprima si ferma, ma poi decide di risalire sul monopattino e di fuggire via, senza accertarsi delle condizioni reali dell’uomo. Il fatto è accaduto martedì 8 ottobre.

Il video è stato diffuso anche dal ministro Matteo Salvini che sui social scrive:

Roba da matti. Avanti con più controlli per chi guida i monopattini elettrici, con assicurazione, targa e casco obbligatori come prevederà il nuovo Codice della Strada. Ne va della sicurezza di tutti.

Intanto, le condizioni del 75enne ricoverato in ospedale sono migliorate.

Il primo cittadino Giorgio Abonante si augura che il responsabile venga presto individuato:

Le immagini del nostro concittadino violentemente travolto da quello che non possiamo che definire un pirata della strada ci colpiscono e sconcertano. L’utilizzo dei monopattini va regolamentato, la loro velocità va controllata ed essendo mezzi di spostamento così diffusi dovrebbero essere dotati di targhe. Non c’è più tempo da perdere su questo fronte.

Mi auguro che l’investitore sia individuato e punito. Come amministrazione, tramite la Polizia Locale e in coordinamento con le altre forze dell’ordine, stiamo aumentando i controlli sul territorio e le azioni di prevenzione e di regolazione del traffico che però devono andare di pari passo con una nuova regolamentazione del traffico urbano – il sistema di APU e ZTL è quasi pronto e ci si lavora da tempo – che eviti il perdurare dell’attuale situazione caotica che rischia di essere pagata dai pedoni, dalle cicliste e dai ciclisti e dalle persone con disabilità. Abbiamo inoltre assunto nuovi agenti di polizia locale. Il mio pensiero personale, ora, va alla vittima di questo incidente e alla sua famiglia, nella speranza che si rimetta presto e che si traggano i dovuti insegnamenti da questo fatto.

