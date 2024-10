Pedopornografia online, in atto perquisizioni delegate dalla Procura della Repubblica di Torino: 3 arresti e 29 denunce

PIEMONTE – Sono in atto in queste ore su tutto il territorio nazionale diverse perquisizioni, delegate dalla Procura della Repubblica di Torino nell’ambito dell’operazione “La Croix”, impegnata al contrasto alla pedopornografia online.

Le indagini sono state avviate negli ultimi sei mesi dal Centro Operativo per la Sicurezza Cibernetica di Torino. Gli agenti della Polizia di Stato, con il coordinamento del Servizio Polizia Postale e per la Sicurezza Cibernetica, stanno adesso eseguendo 33 decreti di perquisizione nei confronti di numerosi soggetti dediti alla divulgazione e pubblicizzazione di materiale realizzato mediante sfruttamento di minori online. Nello specifico, l’indagine si è concentrata sull’attività di un utente che pubblicava materiali pedopornografici su gruppi ristretti online; gli altri utenti coinvolti nello scambio disponevano di contenuti illeciti di diversa natura, talvolta ritraenti anche vere e proprie violenze sessuali, e chattavano tra di loro, usando linguaggi in codice, per sondare il reciproco interesse alle tematiche di abuso.

Finora, tre persone, tra le quali un prelato e un appartenente alle forze dell’ordine, sono state arrestate. Sono ventinove, invece, le persone denunciate.

