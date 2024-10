Basket, Torino ci prova ma non basta: a Desio vince Cantù 72-68

DESIO – La Reale Mutua Torino non riesce nella difficile impresa di espugnare il PalaFitlineDesio, campo dell’Acqua S. Bernardo Cantù, una delle principali candidate al titolo finale.

Gli uomini di coach Boniciolli hanno lottato a viso aperto contro la formazione brianzola in un match che si è giocato ad altissima intensità, ma lo spirito battagliero del gruppo e la grande prestazione di Kevion Taylor (29 punti) non sono bastati per trovare la vittoria. Il risultato finale è 72-68 per Cantù, con la Reale Mutua che però torna a Torino con una faccia e un atteggiamento diversi rispetto a una settimana fa, grazie a una buona reazione dopo la deludente sconfitta interna contro Udine.

La partita

Inizia con il giusto atteggiamento la Reale Mutua che firma un primo parziale di 2-9 nei primi minuti di gioco, ma arriva puntuale la reazione di McGee che si carica e porta da solo i suoi in vantaggio. L’intensità in campo si alza notevolmente con le due squadre che stringono le maglie in difesa. Torino trova risposte dalla panchina e rimane in scia sul 16-14 alla chiusura del primo quarto.

Montano è in ritmo dall’arco e Torino si riporta avanti nella seconda frazione, con coach Brienza che chiama timeout sul 19-23 al 13’. La Reale Mutua tiene alta l’attenzione nella metà campo difensiva riuscendo a limitare per quanto possibile i brianzoli, mentre dall’altra parte emerge il talento di Taylor per chiudere con il muso avanti la prima metà di gara: si va negli spogliatoi sul 36-37.

Cantù sale progressivamente di livello nella terza frazione, facendo affidamento sulla profonda batteria di veterani per mettere nuovamente la freccia e ritrovare il vantaggio, con coach Boniciolli che chiama immediatamente timeout sul -3 (48-45 al 26’) per tenere alta la concentrazione dei suoi ragazzi. Moraschini e Severini si scambiano colpi dalla distanza fino alla chiusura del terzo quarto sul 57-54.

Inizia un ultimo quarto ad altissima intensità. Torino si affida a un infuocato Taylor che continua a colpire dall’arco e porta i gialloblù di nuovo momentaneamente avanti mentre si procede verso un finale al cardiopalma. Cantù però risponde con due bombe di McGee e Valentini per il +4 brianzolo a 3 minuti dalla fine. Torino lotta fino all’ultimo, ma il finale in volata premia Cantù. Il risultato finale è 72-68 (16-14, 20-23, 21-17, 15-14).

Iscrivi al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese