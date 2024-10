Oggi in centro città Balla Torino Social Dance: due appuntamenti a ingresso libero

TORINO – Dopo la prima giornata, BALLA TORINO SOCIAL DANCE festeggia la domenica con due appuntamenti capaci di coinvolgere il pubblico con la forza aggregatrice, coinvolgente, leggera e potentissima del ballo.

All’imbrunire un flash mob, ovvero un ballo di gruppo, con esibizioni di maestri e ballerini, ma soprattutto con l’occasione di provare per tutti, in Piazza Castello e Piazza Carlo Alberto, tango, afro, merengue, lindy hop, danza del ventre e tante altre discipline per lasciarsi trasportare dal movimento e dalla musica.

Dalle 18.30 alle 22, ci si trasferisce invece negli affascinanti spazi di FLASHBACK HABITAT Centro per l’arte contemporanea (Corso Giovanni Lanza 75, Torino) per “Liscio non ti lascio”, ovvero il ballo al palchetto in versione contemporanea insieme ai ballerini e ai maestri di Accademia Carma. In un’atmosfera fascinosa e discreta, quasi d’altri tempi, l’occasione divertentissima di ballare al ritmo di valzer e tango, ma anche foxtrot e mazurka, cha-cha-cha e romanticissimi lenti.

Balla Torino social dance

Balla Torino 2024 è patrocinato dalla Città di Torino e dalla Regione Piemonte, con il sostegno di Fondazione Compagnia di San Paolo, Fondazione CRT, Camera di commercio di Torino e Iren insieme a numerosi partner tecnici e alla Fondazione Contrada Torino Onlus che ha pensato e prodotto la manifestazione insieme a Luigi Ratclif, coordinatore del programma. Per delineare temi e azioni dell’iniziativa, è stato costituito un Gruppo di Indirizzo formato da Paolo Apolito, Antonio Damasco, Sergio Durando, Elisa Guzzo Vaccarino, Antonella Frontani, Lorenzo Immovilli, Luca Morino, Alessandro Pontremoli, Catterina Seia e animato da Luigi Ratclif, coordinatore del programma.

Tutti gli appuntamenti sono a ingresso libero: per maggiori informazioni e programma dettagliato, consultare questo link.

