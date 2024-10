Santa Vittoria d’Alba: cacciatore rimane ferito a una gamba, in ospedale in codice giallo

SANTA VITTORIA D’ALBA – È stato trasportato all’ospedale di Cuneo il cacciatore rimasto ferito durante un incidente di caccia questa mattina a Santa Vittoria d’Alba, in località Valentino.

Secondo le prime informazioni, a rimanere ferito sarebbe un uomo di 27 anni, raggiunto da un colpo di arma da fuoco a una gamba. Sul posto i sanitari e un elicottero del 118. Il giovane è stato trasportato in ospedale in codice giallo, non risulta in pericolo di vita

Si indaga su quanto accaduto.

Iscrivi al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese