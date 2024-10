Chivasso, cede un tratto di via Torino: tecnici al lavoro, possibili interruzioni dell’erogazione idrica

CHIVASSO – È previsto per oggi il ripristino da Smat della pavimentazione stradale in un tratto della centrale via Torino, ceduto in corrispondenza della rete fognaria.

Nella stessa giornata, parte dell’arteria coinvolta, attualmente percorribile con un restringimento di carreggiata, è interdetta al transito veicolare tra via Platis e via Orti, tra le ore 8 e le 18. Nella stessa fascia oraria, per i veicoli provenienti da via Siccardi è stato disposto il divieto di accesso nel tratto tra via Siccardi e via Platis ed è stato istituito l’obbligo di svolta a sinistra per i veicoli provenienti da via Platis con direzione via Torino.

L’avviso del Comune

Dal comune di Chivasso fanno sapere che, in concomitanza con i lavori di ripristino della sede stradale di via Torino a seguito del cedimento dello scorso 10 ottobre, si è verificato un problema sulla dorsale di adduzione dell’acqua potabile. I tecnici SMAT sono già al lavoro. Potrebbero pertanto verificarsi delle interruzioni all’erogazione del servizio idrico.

Seguiranno aggiornamenti.

