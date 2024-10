Insegnante di Cuneo a processo per aver morso uno studente

CUNEO – Un insegnate sta rispondendo in aula a Cuneo dell’accusa di lesioni aggravate nei confronti di uno studente. L’insegnante avrebbe infatti morso ad un braccio l’alunno per bloccarlo ed impedirgli di anadare in bagno.

I fatti risalgono al febbraio 2023 e sono avvenuto all’Itis Arimondi-Eula, nella sede distaccata di racconigi. Secondo il racconto del ragazzo l’insegnante gli avrebbe vietato di andare in bagno (“E non era la prima volta”) e quando lui si è avvicinato alla porta gli ha sbarrato la strada e lo ha morso ad un braccio.

Un video girato da un compagno col telefonino testimonierebbe quanto accaduto. In classe era presente anche un tecnico di laboratorio, che avrebbe in parte confermato la versione del ragazzo.

A sporgere denuncia non è stata la famiglia ma il dirigente scolastico. Il docente intanto è stato destituito dall’incarico.

