A Torino si chiede di dedicare una tappa del Giro d’Italia 2025 al ricordo della Resistenza e della Liberazione

TORINO – Nella giornata di ieri, in Sala Rossa a Torino, è stato proposto di dedicare una tappa del Giro d’Italia 2025 al ricordo della Resistenza e della Liberazione, nel suo 80° anniversario.

Una tappa simbolica e un esercizio di memoria, attraverso alcuni luoghi della Città metropolitana di Torino e del Piemonte che furono teatro di episodi particolarmente significativi di quella pagina decisiva della nostra Storia. Questo non soltanto per conservare e rafforzare la memoria di quei fatti, ma anche per promuovere i valori della democrazia e i diritti umani, contrastando il negazionismo e la disinformazione e al contempo valorizzando il patrimonio storico-culturale dei nostri territori.

La proposta, rivolta agli organizzatori del Giro d’Italia 2025, è stata formulata da un ordine del giorno (primo firmatario, Vincenzo Camarda), che è stato poi messo in votazione e approvato con 33 voti, l’unanimità dei votanti, da PD, FI, Radicali/+Europa, Demos/AD, Sinistra Ecologista, To Domani, Fratelli d’Italia, Lega, To Bellissima, Moderati e M5S.

