Ciclista ha un incidente: si frattura un femore e finisce in un corso d’acqua, salvato nel Torinese

TORINO – Incidente nel pomeriggio di oggi a Pino Torinese per un ciclista di 70 anni.

Il mountainbiker stava percorrendo un sentiero, nella zona di via Colli, quando a un certo punto è caduto. A causa della violenza della caduta, l’uomo si è probabilmente fratturato il femore per poi finire in un corso d’acqua, rimanendo completamente bloccato.

A lanciare l’allarme altri ciclisti che hanno sentito le sue grida di aiuto e chiamato i soccorsi. L’uomo è stato recuperato dal Soccorso alpino. Sul posto anche una ambulanza. Il malcapitato è stato in seguito trasportato in ospedale con l’eliambulanza.

