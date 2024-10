Incidente stradale mortale: deceduto un automobilista di 37 anni nel Canavese

TORINO – Non c’è stato nulla da fare per l’automobilista di 37 anni che ha perso la vita in un brutto incidente stradale, avvenuto questa sera sulla provinciale 13, tra Busano e Front Canavese. È deceduto sul colpo.

Secondo quanto si apprende, la vittima – di cui non sono state rese note le generalità – guidava una Renault Espace che è finita fuori strada finendo la sua corsa contro un ponte in cemento. Le cause dell’incidente mortale sono in fase di accertamento.

Sul posto oltre ai sanitari del 118 sono intervenuti i vigili del fuoco di Rivarolo Canavese e Ivrea. L’uomo è stato estratto dall’abitacolo, ma per lui non c’è stato nulla da fare. I carabinieri di Rivara indagano su quanto accaduto.

La provinciale è stata chiusa in entrambe le direzioni.

Iscrivi al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese