25, 26 e 27 ottobre nelle piazze di Torino tornano le Zuppe della Bontà di Progetto Arca

TORINO – Torna “La zuppa della Bontà“, l’evento solidale organizzato da Progetto Arca, giunto alla decima edizione, con l’obiettivo di sensibilizzare l’opinione pubblica sul tema delle persone senza dimora e raccogliere fondi per garantire pasti caldi durante l’inverno. Venerdì 25, sabato 26 e domenica 27 ottobre, i volontari saranno presenti in otto città italiane – Milano, Genova, Torino, Padova, Roma, Napoli, Bari e Ragusa – per distribuire confezioni di zuppa bio a fronte di una donazione minima di 5 euro.

A Torino, i volontari si troveranno in via Roma il venerdì e in via Po e piazza Bodoni durante il weekend. Le zuppe disponibili saranno tre: la “zuppa della salute”, la “zuppa della tradizione” e la “zuppa di farro e lenticchie”, tutte prodotte in collaborazione con la cooperativa Chico Mendes Altromercato.

“Da dieci anni portiamo questo evento nelle piazze italiane, scegliendo la zuppa per il suo valore simbolico e nutrizionale,” afferma Alberto Sinigallia, presidente di Progetto Arca. “Chi vive in strada ha bisogno di pasti caldi e nutrienti, e grazie alle nostre Cucine mobili, siamo in grado di offrire ogni sera un appuntamento sicuro con un pasto completo.”

In alcune città, Progetto Arca sarà affiancato da associazioni locali, come la Cooperativa Animazione Valdocco a Torino e la Caritas Diocesana a Ragusa. A Milano e Roma, i volontari riceveranno anche il supporto di dipendenti di aziende come H&M, Amazon, Axa e Team Lewis, che venerdì 25 ottobre contribuiranno alla distribuzione delle zuppe e al sostegno della missione di Progetto Arca.

Per maggiori informazioni e per scoprire l’elenco delle piazze coinvolte, è possibile visitare il sito di Progetto Arca.

