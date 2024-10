Condannato a due anni di carcere il medico di Borgaro No Vax

TORINO – Oggi, il tribunale di Torino ha emesso una sentenza per Giuseppe Delicati, medico di Borgaro, condannandolo a due anni di carcere con la condizionale per aver firmato certificati falsi che consentivano ai suoi pazienti di ottenere l’esenzione dai vaccini anti-Covid. La decisione ha suscitato reazioni contrastanti, con una decina di sostenitori del medico radunati fuori dall’aula per esprimere la loro vicinanza, esponendo un cartello che proclamava: “Delicati innocente – piena assoluzione”.

Durante il processo, Delicati ha spiegato di aver agito nell’interesse dei suoi pazienti. Ha ammesso di aver commesso alcune “leggerezze” nel suo operato, ma ha sostenuto di aver sempre condotto regolarmente le visite mediche necessarie. La sua difesa, guidata dall’avvocato Gianluca Visca, ha cercato di delineare un quadro in cui l’intento del medico non fosse quello di danneggiare, ma piuttosto di proteggere i suoi pazienti da un sistema che percepiva come problematico.

Oltre alla contestazione di falso, che ha riguardato circa settanta episodi, era stata avanzata anche un’ipotesi di omicidio colposo in relazione al decesso di una persona, ma questa accusa è stata successivamente archiviata. La decisione del tribunale si inserisce in un contesto più ampio, in cui la creazione di false esenzioni dai vaccini ha sollevato gravi interrogativi sulle pratiche etiche e legali dei professionisti della salute.

Nonostante la pena patteggiata, Delicati dovrà ora affrontare un ulteriore procedimento penale presso l’autorità giudiziaria di Ivrea, dove si sospetta possa emergere un quadro simile riguardante altre pratiche illegittime.

Iscrivi al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese