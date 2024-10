Il Treno del Foliage finisce sul The Telegraph: “Il viaggio in treno più spettacolare d’Europa”

VAL D’OSSOLA – Autunno, periodo di foliage. E quale modo migliore per godere dello spettacolo di colori dei paesaggi autunnali se non approfittando del percorso della Ferrovia Vigezzina-Centovalli: linea panoramica attiva 365 giorni all’anno che anche nel periodo autunnale è in grado di regalare un’esperienza di viaggio emozionante, per grandi e piccini.

È senza dubbio uno dei must turistici autunnali tra Italia e Svizzera. A confermarlo sono migliaia di passeggeri che ogni anno, grazie al biglietto speciale Treno del Foliage, salgono a bordo dei convogli della Ferrovia Vigezzina-Centovalli per riempirsi gli occhi degli incantevoli scenari che i treni attraversano quotidianamente dal 1923.

Il Treno del Foliage protagonista di un reportage

La particolarità e la bellezza del percorso sono diventati i protagonisti di un reportage frutto di un viaggio organizzato dalla Ferrovia Vigezzina-Centovalli e con la sinergia di alcuni operatori locali: una nuova vetrina internazionale per la linea che si sta confermando quale formidabile volano turistico e commerciale per tutto il territorio.

È infatti il Treno del Foliage che ha portato la reporter di viaggio britannica Sarah Baxter a raggiungere il cuore dell’Europa per compiere questo viaggio di 52 km all’inizio dell’autunno. Ne è uscito un pezzo che ha colto l’essenza di questo percorso lento alle porte dell’autunno, abbinato all’offerta culturale, ambientale ed enogastronomica dell’Alto Piemonte.

Sarah Baxter ha infatti percorso i paesaggi multicolore da Locarno a Domodossola, effettuando una sosta a Santa Maria Maggiore, dove ha potuto apprezzare le tradizioni culturali locali e le golosità della Pasticceria Poggini, per poi arrivare a Domodossola, dove ha visitato

il Sacro Monte Calvario, il centro storico e ha potuto toccare con mano l’eccellenza della cucina di Chef Giorgio Bartolucci, unica stella Michelin a brillare tra le valli ossolane.

Il Treno del Foliage sta registrando anche quest’anno numeri da capogiro, con treni sold out da settimane nei weekend. Infatti, al momento le ultime disponibilità per viaggiare a bordo del Treno del Foliage coincidono con i soli giorni feriali, sia da Domodossola, sia da Locarno.

