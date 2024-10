La Giunta approva il progetto per la riqualificazione di Piazza Graf a Torino

TORINO – La Giunta comunale di Torino, su proposta dell’assessore Francesco Tresso, ha approvato nella seduta di ieri il progetto esecutivo per la riqualificazione degli spazi pubblici di piazza Arturo Graf. L’intervento di manutenzione straordinaria sarà realizzato e sostenuto da Microtecnica, parte di Collins Aerospace e storica azienda metalmeccanica attiva nel quartiere fin dal 1929, anno della sua fondazione.

Il progetto prevede la riqualificazione delle tre aiuole adiacenti lo stabilimento di piazza Graf 147, con la messa a dimora di nuovi alberi e siepi per aumentare l’ombreggiatura, insieme alla razionalizzazione del parcheggio pubblico esistente, che sarà dotato di nuova pavimentazione drenante per garantire una maggior permeabilità del terreno. L’intervento riguarderà anche il rifacimento di alcuni tratti del marciapiede circostante e la realizzazione di un passaggio pedonale rialzato in via Cellini, all’altezza del civico 18, che garantirà maggiore sicurezza ai pedoni.

La delibera include lo schema di convenzione che sarà firmata tra Microtecnica srl e Città di Torino prima dell’avvio dei lavori, previsto a novembre. L’investimento sarà interamente a carico dell’azienda, che si occuperà anche della manutenzione ordinaria delle aree verdi per i prossimi dieci anni.

L’assessore Tresso ha dichiarato: “Con questo atto portiamo a conclusione il percorso avviato circa un anno fa, che ha visto la collaborazione dell’azienda con gli uffici comunali e della Circoscrizione 8. L’obiettivo era individuare una soluzione che mettesse ordine al parcheggio di piazza Graf, migliorando nel contempo la qualità dello spazio e l’estensione delle aree verdi. Accogliamo con grande favore il contributo di Microtecnica, una realtà produttiva di grande rilevanza che ha continuato a investire nel territorio, espandendo la sua presenza e creando nuovi posti di lavoro. Questa sinergia tra pubblico e privato è un modello virtuoso che vogliamo incentivare – continua Tresso – perché può contribuire alla riqualificazione dei quartieri e a promuovere iniziative di cittadinanza attiva. In questo caso non solo dei residenti, ma anche dei dipendenti dell’azienda, che usufruendo di un ambiente più verde e gradevole verranno ulteriormente stimolati nell’adottare comportamenti sostenibili e rispettosi degli spazi pubblici”.

