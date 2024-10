Continua a piovere in Piemonte, confermata l’allerta gialla

TORINO – Continua a piovere in Piemonte e non smetterà per le prossime ore, tanto che Arpa Piemonte ha confermato l’allerta gialla per rischio idrogeologico e idraulico anche per la giornata di venerdì 18 ottobre.

Per il pomeriggio odierno sono attese ancora precipitazioni diffuse, di forte intensità sul settore settentrionale della regione e tra Astigiano ed Alessandrino, con temporali intensi al confine con la Liguria. Le piogge perdureranno ancora nella mattinata di domani, a carattere più sparso, anche sotto forma di rovescio nel pomeriggio.

