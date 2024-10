Fermata ad Alba con la patente scaduta da 21 anni: “Pensavo si rinnovasse automaticamente”

ALBA – Una guidatrice, che pur ha passato l’esame di guida, è stata fermata dalla polizia municipale di Alba in corso Europa durante dei controlli di routine con la patente scaduta da 21 anni, praticamente mai rinnovata. La donna che dal 2003 guida senza un titolo per farlo ha ammesso candidamente che “Pensavo si rinnovasse automaticamente”.

Gli agenti, che quasi non credevano a ciò che hanno sentito, hanno dovuto sanzionarla secondo l’articolo 126 del Codice della Strada (con una multa che va da 158 a 638 euro), ritirarle la patente e proprio per questa vicenda straordinaria l’hanno anche segnalata alla Prefettura: probabilmente dovrà rifare l’esame per la patente.

