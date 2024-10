Armato di machete rapina un passante in centro a Torino

TORINO – Un uomo di 32 anni ha rapinato un passante minacciandolo con un machete con una lama da 25 centimetri. E’ accaduto martedì sera in centro a Torino, in via Nizza, a due passi dalla stazione di Porta Nuova.

L’uomo, che era in evidente stato di alterazione, si è avvicinato ad un passante chiedendo soldi e brandendo l’imponente lama. La vittima gli ha consegnato il denaro e poi si è rifugiata in in un taxi poco vicino. Da lì sono state avvertite le forze dell’ordine e poco dopo i carabinieri non hanno avuto difficoltà ad individuare ed arrestare l’aggressore.

Per lui l’accusa è di estorsione e rapina.

Iscrivi al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese