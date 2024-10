Il corpo senza vita di una donna recuperato nella Dora a Saluggia

SALUGGIA – Il corpo senza vita di una donna è stato recuperato dai vigili del fuoco nelle acque del fiume Dora Baltea a Saluggia nella serata di giovedì 17 ottobre 2024. Il corpo è stato avvistato a Villareggia, poi recuperato a Saluggia.

Per il recupero è intervenuto anche l’elicottero drago del comando provinciale dei vigili del fuoco. Per il momento non è stato possibile identificare la donna perchè sul corpo non c’erano documenti. Toccherà ai carabinieri ricostruire quanto è avvenuto e l’identità del cadavere.

Iscrivi al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese