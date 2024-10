Biellese, arrestato latitante in fuga da sei anni

COSSATO -Da un Bed & Breakfast in provincia di Biella è arrivata ai Carabinieri la segnalazione di registrazione di un 39enne, che risultava latitante dal 2018.

L’uomo aveva commesso dei reati stradali nel 2013 a Sassari, città da cui si è allontanato nel 2018 rendendosi irreperibile alla magistratura.

Avendo prenotato online un soggiorno di due notti, le forze dell’ordine hanno potuto monitorare per tempo gli effettivi spostamenti dell’uomo, che hanno ritrovato in compagnia di una sua amica residente nel comune.

L’uomo, visibilmente sorpreso di esser stato rintracciato, ha confessato che vive in Francia da qualche anno: era in Italia per fare visita alla sua amica.

