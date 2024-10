Torino, in gravi condizioni un ragazzo di 26 anni: è stato investito da una automobile

TORINO – Diventerà padre tra pochi giorni il ragazzo di 26 anni rimasto coinvolto in un incidente nella serata di ieri.

Erano circa le 23 quando il 26enne è stato travolto una una automobile mente attraversava via Breglio. Subito soccorso, l’uomo è stato trasportato al San Giovanni Bosco in condizioni gravissime. Qui è stato sottoposto a un intervento di Neurochirurgia per un trauma cranico e facciale. Al momento si trova in prognosi riservata.

Si indaga sulla dinamica dei fatti.

Iscrivi al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese