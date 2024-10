Dal Kosovo al Libano con l’operazione Unifil: chi è David Colussi, il nuovo comandante della Brigata Alpina Taurinense

TORINO – Il Generale David Colussi è il nuovo Comandante della Brigata Alpina “Taurinense”. La cerimonia di intitolazione è avvenuta oggi, con il passaggio di consegne tra Colussi e il Generale Enrico Fontana; in questa occasione le autorità presenti hanno anche reso omaggio al contingente militare italiano che fino a poco tempo fa si trovava in Libano per l’operazione Unifil ed era guidato proprio della Brigata Taurinense. Il gruppo che ha partecipato all’operazione in Medio oriente si chiama “Contingente Leonte XXXV”.

Colussi è stato Comandante dell’8° Reggimento Alpini di Venzone, in Friuli. Con l’8° Reggimento nel 2021 è andato anche a Herat, in Afghanistan, nella missione NATO “Resolute Support”, nel periodo in cui ci fu l’esodo delle forze armate Nato dallo Stato.

Il Generale è stato anche in val di Susa, dove sempre con l’8° si è occupato di gestire i controlli sia nella valle torinese che in Valle d’Aosta nell’ambito dell’operazione “strade sicure”. Qui, il contingente ha coordinato anche i presidi vicino ai cantieri della Tav Torino-Lione.

Nel 2020, durante il Covid, Colussi era in Kosovo a capo del contingente militare italiano a Pristina, per sostenere le istituzioni locali nell’emergenza pandemica.

