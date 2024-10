Pioggia e maltempo costringono il Comune di Torino a chiudere i Murazzi del Po

TORINO – A causa del maltempo il Comune di Torino ha deciso di imporre il divieto di transito per le auto e per i pedoni sui Murazzi del Po.

Nella nota del Comune si legge che “la Protezione civile della Città di Torino continua a monitorare attentamente le condizioni del tempo e la situazione idrogeologica in città. Da questa sera è stata disposta la chiusura cautelativa dei Murazzi al transito veicolare e pedonale. Come preannunciato, le previsioni meteo prevedono la ripresa delle precipitazioni in serata, con pioggia forte anche a Torino.”

