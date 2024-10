Pizzeria di Torino lancia una nuova pizza e ne regala 200 ai primi arrivati

TORINO – Domenica è facile prevedere un discreto affollamento in via Maria Vittoria. La pizzeria 4Foodies ha infatti deciso di regalare 200 pizze ai primi 200 clienti che si presenteranno domenica 20 ottobre alle 17 nel locale di via Maria Vittoria 37/D.

L’niziativa è nata in collaborazione con l’influencer torinese chiamami-bi e vuole essere l’occasione per presentare una nuova pizza: la sporcacciona! Gli ingredienti sono pomodoro, due tipi di mozzarella fiordilatte, guanciale croccante e pecorino.

Basterà presentarsi, affrontare la presumibile coda e poi gustare la nuova pizza, magari approfittando per fare due chiacchiere ed un selfie con Chiamami-bi.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Bi (@chiamami_bi)

