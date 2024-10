Si apre a Torino la prima edizione del Paulaner Oktoberfest

TORINO – Si apre ufficialmente la prima edizione della Paulaner Oktoberfest Torino, dal 19 ottobre al 3 novembre al Parco della Pellerina. Si tratta dell’evento ufficialmente legato all’Oktoberfest Monaco di Baviera, con 16 giorni ricchi di birra, cucina e musica bavarese e un luna park con 90 attrazioni.

Le attese sono alte. Gli organizzatori puntano a superare le 200 mila presenze nel padiglione di 3.000 metri quadri con circa 2.500 posti a sedere e altri 500 nel Beer Garden coperto, allestiti esattamente come nell’Oktoberfest tedesca. Protagonisti indiscussi sono la birra Paulaner e i piatti preparati al momento nella grande cucina a vista, serviti direttamente al tavolo da oltre 90 giovani vestiti con i tipici costumi bavaresi, il ‘dindrl’ per le ragazze e il ‘lederhosen’ per i ragazzi. Non mancheranno le ‘Bretzeline’, le ragazze con i bretzel, che passeranno tra i tavoli con i prodotti appena sfornati. Un’opportunità imperdibile per chi desidera vivere un’esperienza unica.

Il programma

Sabato 19 ottobre, alle ore 11.00, i rappresentanti della Città di Torino e le altre istituzioni del territorio inaugureranno l’evento al Parco della Pellerina con il taglio del nastro, aperto a tutta la cittadinanza, seguito dall’apertura della prima botte di birra. Subito dopo, degustazione gratuita di birra per tutti i partecipanti, mentre il ristorante con la cucina a vista preparerà il prelibato pranzo con tante specialità bavaresi, tra cui stinco di maiale, schnitzel e bretzel.

Nel pomeriggio, alle ore 15.30, l’Oktoberfest si sposta in centro città per una grande parata da piazza Statuto a Piazza San Carlo passando da piazza Castello con la partecipazione della Banda musicale bavarese e i ragazzi in abiti tradizionali dell’Oktoberfest accompagnati dalle “Turinstars Majorettes”, team storico della Nazionale Italiana F.I.G.M. e la sua Street Band insieme ai personaggi storici torinesi Gianduja e Giacometta. Un festoso corteo per unire idealmente le tradizioni di Monaco con quelle di Torino e regalare a tutti un’esperienza indimenticabile.

Halloween e Universitari

L’Oktoberfest prevede anche due eventi serali a tema: la Notte di Halloween, in programma il 31 ottobre, e la Serata Universitari del 23 ottobre, in collaborazione con i Blaash, pensata per offrire ai giovani studenti una serata di musica e divertimento.

L’Oktoberfest di Torino rappresenta non solo un momento di festa, ma anche un’importante occasione per il territorio. A partire dalla costruzione del padiglione, che ha visto impegnate maestranze torinesi e piemontesi, per arrivare al personale dell’evento: 220 persone assunte per la sala, la cucina, l’organizzazione e la sicurezza.

L’evento valorizza anche le risorse locali: il 50% delle forniture alimentari proviene, infatti, dal Piemonte. Frutta e verdure fresche arrivano tutti i giorni da Torino e, le carni da un importante produttore di Marene (Cn), i wurstel direttamente dal Tirolo, e le schnitzel dall’Austria.

